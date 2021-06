Spanje 'bereid' om voorstel van Marokko over de Sahara aan te horen

Madrid is bereid om oplossingen van Rabat inzake de Sahara-kwestie aan te horen.

Dat zei de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya zondag in een interview met La Vanguardia.

In het interview blikt Gonzalez Laya terug op de oorzaak van de diplomatieke onrust tussen Rabat en Madrid. Maar ondanks de Spaanse "bereidwilligheid" om naar Rabat te luisteren blijft Gonzalez Laya volhardend volhouden dat Marokko de crisis heeft veroorzaakt.

Disloyaliteit

De onrust begon meer dan een maand geleden nadat de separatistenleider en gezochte mensenrechtenschender Brahim Ghali eind april kon worden opgenomen in een Spaans ziekenhuis. De aanwezigheid van Ghali in Spanje was tegen het zere been van Rabat, die Madrid beticht van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap".



Volgens Rabat probeerde de regering van Pedro Sánchez de aanwezigheid van de separatistenleider in Spanje geheim te houden. Ghali kwam het land binnen met een andere identiteit, en gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort.

Spanje ontkende en beweerde Rabat tijdig te hebben ingelicht. Toen de Spaanse buitenlandminister Gonzalez Laya de tijd kreeg de zaak te verduidelijken weigerde ze nog verder over de kwestie te praten.



Spanje beweert dat Ghali om "humanitaire redenen" werd verwelkomd en dat zijn aanwezigheid in het land geen gevolgen zou hebben voor de relatie met Marokko. Rabat, die momenteel een open strijd voert met Polisario-militanten, was het daar duidelijk niet mee eens. De Spaanse onverschilligheid in de kwestie was daarom ook slecht gevallen in Marokko en resulteerde begin mei in de massale bestorming van de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla.

"Spanje heeft nooit naar deze crisis gezocht, heeft het niet aangewakkerd en hoopt het zo snel mogelijk achter zich te laten", zei Gonzalez Laya over haar stormachtige relatie met Rabat. Volgens de Spaanse bewindsvrouw bleven de Marokkaanse autoriteiten ontevreden totdat de kwestie escaleerde en al het contact werd verbroken.



Ze beweert dat ze aan de Spaanse kant van de Straat liever werkten aan het "creëren van een ruimte van vertrouwen". Van daaruit zou de relatie kunnen worden "geheroriënteerd". Ze benadrukte daarbij wel dat "de banden tussen Marokko en Spanje van groot belang zijn", de topdiplomate weigerde echter enige verantwoordelijk te nemen voor de verslechtering van de diplomatieke relatie met het buurland Marokko.

Sahara

De relatie met Rabat liep vóór het vooral met Ghali al niet soepel. Madrid heeft zich duidelijk afkeurend opgesteld nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump besloot een Amerikaans consulaat te openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita liet daarop duidelijk weten dat de Sahara-kwestie van nationaal belang is voor Marokko.



"De kwestie van de Sahara is een hoofdvraag voor Marokko en daarom zijn we altijd respectvol geweest en zullen we dat altijd zijn in deze kwestie", beweert de Spaanse minister die zich in het verleden juist inzette voor multilateralisme inzake de Sahara-kwestie.

De Spaanse diplomate, die overduidelijk overtuigd is van de blaam van Rabat en de Marokkaanse diplomatie recentelijk nog beschuldigde van een "vijandige houding", voert aan dat het niet de rol is van haar regering om te worden gebruikt als bemiddelaar, of om oplossingen voor te dragen of te selecteren.

"We hebben altijd het belang verdedigd en zullen het belang blijven verdedigen om tot een oplossing voor het Sahara-geschil te komen, in overeenstemming met de VN-resoluties", vervolgde ze. "We zullen elk voorstel dat Marokko wil indienen aanhoren en verwelkomen", aldus Arancha Gonzalez Laya.

