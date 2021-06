Italië schaft mondkapjesplicht buiten af

Italië schaft vanaf maandag de mondkapjesplicht voor buiten af, heeft minister Roberto Speranza van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.

Het Zuid-Europese land is een van de Europese landen die het hardst zijn getroffen door het coronavirus. "Vanaf 28 juni maken we een einde aan de verplichting om buiten een masker te dragen", aldus Speranza op zijn Facebookpagina.

Het besluit geldt alleen voor gebieden die als 'witte zone', waar de verspreiding van het virus het laagst is, zijn geclassificeerd. Momenteel valt het hele land daaronder, op het noordwestelijk gelegen Valle d'Aosta na. In binnenruimtes of het openbaar vervoer moeten Italianen nog wel een mondmasker dragen.

In het land neemt het aantal besmettingen gestaag af. Maandag werden bijna vijfhonderd nieuwe gevallen gemeld en overleden 21 inwoners aan de gevolgen van het longvirus. Sinds het begin van de pandemie raakten ruim 4,25 miljoen Italianen besmet, zeker 127.000 van hen overleefden dat niet.



Tot nu toe is 30 procent van de mensen ouder dan 12 jaar gevaccineerd. Dat komt neer op 16 miljoen inwoners op een bevolking van 60 miljoen.

In Italië zijn meer dan 46 miljoen vaccindoses toegediend.

