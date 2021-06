Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen daalt weer 35 procent

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft hard dalen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo'n 5500 tot 6000 mensen positief getest.

Dat zou het laagste aantal sinds begin september zijn, dus in ruim negen maanden tijd. Ten opzichte van vorige week is het aantal positieve tests met 35 procent gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met het aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor iets minder dan 9000 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. Dat was 38 procent minder dan in de week daarvoor.

In de zes dagen sinds de laatste update zijn 5001 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn gemiddeld iets meer dan 800 gevallen per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op ongeveer 5800. De laatste vier dagen zijn er minder dan duizend positieve tests in een etmaal.



In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus.

Vorige week meldde het instituut dat 232 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 43 op de intensive care, en dat 21 mensen waren overleden. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling zet waarschijnlijk door.



Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Afgelopen vrijdag stond het op 0,75, het laagste niveau in een jaar tijd. Dat cijfer wijst erop dat de uitbraak steeds sneller dooft.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. De week ervoor waren bijna 1,7 miljoen prikken gezet. Dat recordaantal wordt nu waarschijnlijk niet gehaald.

