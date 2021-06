Corona kan drie rijen ver komen in vliegtuig

Als iemand die corona onder de leden heeft in een vliegtuig zit, zouden de mensen in de drie rijen ervoor en erachter het virus kunnen oplopen.

De virusdeeltjes kunnen zich waarschijnlijk niet verder verspreiden door het toestel, denken onderzoekers. Mensen lopen volgens hen meer risico in ongeventileerde ruimtes die even groot zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Koninklijke NLR hebben metingen gedaan met poppen in vliegtuigen. Het risico op besmetting neemt toe wanneer de besmettelijke passagier meer virusdeeltjes verspreidt dan gemiddeld.

Zo'n persoon wordt door de onderzoekers een superuitscheider genoemd. Het risico stijgt ook wanneer de vlucht langer duurt. Als mensen mondkapjes aan boord dragen, daalt het risico juist.

Bovendien helpt de verplichte coronatest voor vertrek om te voorkomen dat besmette personen kunnen inchecken.

In elke 11 tot 33 vluchten zou een besmettelijke passagier aan boord kunnen zijn gekomen, schatten de onderzoekers.

