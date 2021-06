Colombia passeert grens van 100.000 coronadoden

Colombia heeft maandag met 648 doden een nieuw dagrecord sterfgevallen door Covid-19 geregistreerd en passeert daarmee de grens van 100.000 coronadoden.

Sinds het begin van de pandemie zijn 100.582 Colombianen overleden aan de longziekte, maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend.

De afgelopen drie weken zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque. Het Zuid-Amerikaanse land met 50 miljoen mensen beleeft nu het ergste moment sinds het begin van de pandemie. Afgezet tegen het aantal inwoners staat Colombia qua dodental op plek vier in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en op plek zes als het gaat om het aantal infecties. "Meer dan 10.000 doden hadden voorkomen kunnen worden als deze bijeenkomsten er de afgelopen zes of zeven weken niet waren geweest", zei Duque in een verklaring.

De gezondheidsautoriteiten hebben begin april een opleving van het virus vastgesteld en extra maatregelen genomen, zoals een avondklok in de grote steden. Maar sinds 28 april demonstreren duizenden Colombianen tegen het beleid van Duque, zelfs nadat de regering een controversiële belastingverhoging schrapte.

