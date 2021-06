Brussel koopt 150 miljoen Moderna-vaccins voor 2022

De Europese Commissie koopt namens de EU-landen 150 miljoen extra doses van het Covid-19-vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna.

Het lopende contract wordt voor 2022 aangepast zodat ook vaccins kunnen worden aangekocht die tegen nieuwe varianten beschermen, die bij kinderen kunnen worden gebruikt en 'opfris'-vaccins die voor extra bescherming kunnen worden toegediend na eerdere inentingen.

Volgens de commissie garandeert het bijgewerkte contract ook tijdige levering van vaccins vanaf het derde kwartaal van dit jaar tot het einde van 2022 en kunnen lidstaten meer of minder laten leveren naargelang de epidemiologische situatie in het land. Ze kunnen hun bestelde doses ook doneren of doorverkopen aan landen buiten de EU, aldus een mededeling van het dagelijks EU-bestuur. De EU heeft al meer dan 300 miljoen doses van Moderna aangekocht.

Eind april maakte Brussel bekend zich bij het aankoopbeleid vooral te gaan richten op vaccins die via een nieuwe technologie tot stand komen zoals die van Pfizer/BioNTech en van Moderna. De commissie zag toen ook af van de aanschaf van extra doses van Janssen en AstraZeneca waarop zij aanspraak kon maken. Er zijn aanhoudend problemen met leveringen door die laatste twee farmaceuten, terwijl er ook zorgen over bijwerkingen bestaan.

