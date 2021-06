RIVM: Weer fors minder coronagevallen, wel meer na vakantie in Portugal

De daling van het aantal coronabesmettingen heeft afgelopen week weer fors doorgezet. In totaal testten 5714 mensen positief, 36 procent minder dan een week eerder.

Wel namen meer mensen het coronavirus mee vanuit Portugal, zo blijkt uit de laatste weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de mensen die besmet bleken, waren er 471 recent in het buitenland geweest. Dat is ruim 8 procent. Portugal staat met stip bovenaan: 192 mensen bij wie het virus afgelopen week werd geconstateerd, waren in de twee weken ervoor in dat land geweest. Dat is ruim 40 procent van alle mensen die recent in het buitenland waren geweest en na terugkomst in Nederland positief testten. Een week eerder testten 134 Nederlanders positief na een bezoek aan Portugal.

Spanje stond vorige week nog op de eerste plaats, nu op de tweede. De GGD'en noteerden 107 besmettingen na een bezoek aan het land. Een week eerder waren het er beduidend meer: 191. Na Spanje en Portugal volgen de buurlanden België (26 gevallen) en Duitsland (17 gevallen).



Ziekenhuisopnames

Het RIVM signaleerde vorige week al dat vooral jongeren besmet raken tijdens een vakantie in Spanje of Portugal. Het instituut riep iedereen tussen de 17 en 24 jaar op na thuiskomst vanuit de twee landen een test te doen bij de GGD, ook zonder klachten.

De weekcijfers van dinsdag maken opnieuw duidelijk dat het aantal ziekenhuisopnames scherp daalt. Volgens de voorlopige cijfers werden afgelopen week 160 mensen met Covid-19 opgenomen, van wie 32 op de intensive care. In de vorige weekrapportage meldde het RIVM nog 232 opnames.



De daling bedraagt daarmee 31 procent. Het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, bleef ongeveer op dezelfde hoogte: 0,77. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 77 anderen aansteken. Helemaal actueel is dit cijfer nooit; het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om het vast te stellen.

Jongeren

Het aantal positieve testen in de afgelopen week komt neer op 34 per 100.000 inwoners. Dat waren er vorige week nog 53. Van alle mensen die een test deden bij de GGD, bleek 4,3 procent het virus bij zich te dragen. Dat percentage daalt al sinds mei.



Hoewel het aantal besmettingen rap afneemt, gaat dat bij jongeren minder snel dan bij ouderen, van wie er al veel zijn gevaccineerd. Van de mensen die afgelopen week positief testten, is een op de vijf tussen de 15 en 20 jaar oud. Daarna volgen de leeftijdsgroepen van 10 tot en met 14 jaar en die van 20 tot en met 24 jaar. Zij zijn elk goed voor bijna 11 procent van alle gevallen. Jongeren worden meestal niet erg ziek van het virus. Minder dan 2 procent van alle mensen die positief testten is ouder dan 70 jaar.

Het RIVM noteerde afgelopen week 17 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 21 in de week daarvoor.

