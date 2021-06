Marokko: megaverlies toerismesector in de eerste 4 maanden opgelopen tot € 1,1 miljard

marokko 22 jun 17:20

In de eerste vier maanden van dit jaar is het verlies in de toerismesector in marokko opgelopen tot 12,3 miljard DH (€ 1,1 miljard).

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Financiën dinsdag. De trend van inkomstendaling in de toerismebranche zet zich voor en registreerde in de eerste vier maanden van dit jaar een daling van 65,7 procent, aanzienlijk meer dan de afname van 18,2 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal toeristen registreerde eind april een afname van 81,5 procent. Een daling van 91,9 procent onder buitenlands toeristen en 65,4 procent onder binnenlandse toeristen.

Het buitengewoon lage aantal inkomende reizigers resulteerde in een daling van 78,1 procent in het aantal hotelovernachtingen. Een afname van 92,3 procent onder buitenlanders en 43,8 procent onder binnenlandse reizigers. De Marokkaanse toerismesector zal het verlies van een tweede zomer niet overleven. Het nationaal toerismebureau ONMT gaf begin mei de aftrap voor de landelijke campagne. Met de hashtag 'ntla9awfbladna' (we spreken af in eigen land) wil het toerismebureau het binnenlands toerisme stimuleren en de verbondenheid met Marokko onder burgers versterken.

Sinds vorige week is de campagne uitgebreid en richt deze zich ook op buitenlandse Marokkanen (MRE). Marhaba 2021

Voor de jaarlijks terugkerende zomervakantie-campagne Marhaba (welkom) wordt werkelijk alles uit de kast getrokken om de diaspora te verleiden de vakantie in eigen land door te brengen. Zo geeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) fikse kortingen op de ticketprijzen, hebben rederijen de prijzen voor de overgang met veerboten verlaagd.

Ook geven hotels kortingen die kunnen oplopen tot 80 procent op de kamerprijs en kan reizen per trein de komende zomer voor de helft van de prijs. De prijsverlagingen werden ingevoerd nadat koning Mohammed VI daar om had gevraagd. De koning hoopt daarmee de Marokkaanse diaspora tegemoet te komen door een bezoek aan het vaderland de komende zomer te vergemakkelijken. © MAROKKO.NL 2021