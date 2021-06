Facebook verwijdert post Vlaams-Belangvoorman om steunbetuiging extreemrechtse Conings

Facebook heeft een steunbetuiging van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken aan het adres van vrienden en familie van Jürgen Conings verwijderd.

Conings, de zwaarbewapende voortvluchtige militair die zondag dood in Belgisch-Limburg is gevonden, had extreem-rechtse sympathieën en was vorig jaar enkele maanden lid van de radicaal-rechtse partij.

"Content, groepen en pagina's die terroristen prijzen of steunen, zoals Jürgen Conings, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram", zegt een woordvoerder van de socialmediagigant aan persbureau Belga. Het bericht "heeft ons beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden."

Facebook, dat naast Instagram ook chatapps Messenger en Whatsapp in portefeuille heeft, verwijderde eerder al lofuitingen aan het adres van Conings. Ook steunpagina's ter ere van de geradicaliseerde militair werden offline gehaald. De man was vorige maand met wapens en munitie uit een kazernedepot spoorloos verdwenen en bedreigde onder andere virologen, onder wie de bekende Vlaming Marc Van Ranst.



Van Grieken is boos over het ingrijpen van Facebook. "Er moet dringend paal en perk gesteld worden aan de willekeurige censuur door de multimediagiganten", vindt hij. Hij benadrukt dat Van Ranst, die weken in een safehouse heeft moeten doorbrengen vanwege Conings bedreigingen, iets soortgelijks op Twitter zette.

Die app is echter niet van Facebook.

