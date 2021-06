Marokko: gearresteerde journalist Raissouni opgenomen in ziekenhuis

Journalist Slimane Raïssouni werd in de nacht van zaterdag op zondag overgebracht naar het Universitair Ziekenhuiscentrum (CHU) Ibn Rochd.

Raissouni werd op de 75e dag van zijn hongerstaking opgenomen op de intensive care, artsen vreesden voor nierfalen en waarschuwden maandag zijn vrouw.

De overplaatsing gebeurde in opdracht van het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR). Naar verluidt zou Raïssouni het bewustzijn hebben verloren en was zijn bloedsuikerspiegel en bloeddruk zorgwekkend.

Journalist Raissouni werd in mei 2020 gearresteerd en verblijft in de Okasha-gevangenis in Casablanca. De voormalige hoofdredacteur van het inmiddels gestopte Akhbar Alyaoum wordt beschuldigd van verkrachting.



Raissouni ging begin april in hongerstaking omdat hij vindt dat zijn arrestatie is gebaseerd op "willekeur", ook hekelt hij zijn voorlopige hechtenis die inmiddels langer dan een jaar duurt. Zijn voorarrest is driemaal verlengd.

De echtgenote van Raissouni heeft het openbaar ministerie maandag nogmaals verzocht haar man in vrijheid zijn proces af te laten wachten.

