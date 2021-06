Oud-president Mauritanië gevangen gezet in corruptieonderzoek

De voormalige president van Mauritanië, Mohamed Ould Abdel Aziz, is dinsdag gevangen gezet op verzoek van de rechter die de corruptiezaak tegen hem behandelt.

Dat hebben openbaar aanklagers bekendgemaakt. Eerder was Aziz al onder huisarrest geplaatst, nadat hij in maart werd aangeklaagd voor onder meer witwassen. Openbaar aanklagers hebben 96 miljoen euro aan bezittingen van de oud-president in beslag genomen.

Aziz was president in het West-Afrikaanse land van 2008 tot medio 2019, toen hij werd opgevolgd door zijn voormalige rechterhand en ex-minister van Defensie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. De ex-president beweert vervolgd te worden in een poging hem uit de politiek te houden.

Aziz sloot zich in april aan bij een kleine oppositiepartij, Ribat National, in een poging zijn politieke carrière te redden nadat hij was weggestuurd uit de regerende partij Union for the Republic (UPR), die hij had opgericht. De 64-jarige oud-generaal kwam zelf via een staatsgreep aan de macht.

