VS halen Iraanse nieuwssites uit de lucht

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor enkele uren ruim 33 websites van onder meer de Iraanse staatsmedia geblokkeerd en de controle overgenomen.

De websites werden offline gehaald omdat ze desinformatie zouden verspreiden of in verband werden gebracht met gewelddadige informatie, waarmee ze in strijd waren met Amerikaanse sancties, aldus het ministerie.

Veel van de websites stonden na enkele uren weer online met een nieuw domeinadres. Het gaat om websites die gebruikt worden door de de Iraanse Islamitische Radio- en Televisieunie (IRTVU) en drie websites die worden beheerd door de Kataib Hezbollah. Die laatste is een Iraakse militiegroep die gelinkt is aan Iran en wordt door de VS beschouwd als een terroristische organisatie.

In de verklaringen op de websites stond dat ze "in beslag zijn genomen door de regering van de Verenigde Staten". Daarbij werd verwezen naar Amerikaanse sanctiewetten, met daarbij de zegel van de Amerikaanse politiedienst FBI en het Amerikaanse ministerie van Handel.



Desinformatie

Aanklagers in de VS legden vorig jaar beslag op websites die de Iraanse Revolutionaire Garde zou gebruiken voor het verspreiden van desinformatie bedoeld voor publiek buiten Iran.

De stap valt waarschijnlijk niet goed bij Iraanse onderhandelaars die in Wenen met grootmachten onderhandelen over het atoomakkoord met Iran dat zieltogend is sinds de VS dat hebben verlaten.

