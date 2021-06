Ook Sydney op slot vanwege uitbraak Delta-variant

De Australische metropool Sydney gaat deels op slot om verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan.

Dat betekent dat ongeveer een miljoen inwoners de hoofdstad van New South Wales niet meer mogen verlaten zonder geldige reden.

Nieuw-Zeeland heeft ondertussen het quarantainevrije vliegverkeer met die deelstaat opgeschort. De autoriteiten in New South Wales grijpen in nadat in een dag tijd zeker dertien nieuwe coronabesmettingen waren gemeld in de grootste stad van Australië. Lokale media berichten dat veel mensen besmet raakten op een verjaardagsfeest in voorstad West Hoxton. Daar waren tientallen mensen aanwezig, waarvan er zeker tien het virus hebben opgelopen.

Dergelijke uitbraken zetten de Australische strategie om het virus buiten de deur te houden onder druk. Reizigers moeten na aankomst in quarantaine in een hotel. Het lukte bij herhaling echter niet om verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant zo te voorkomen. Dat leidde tot lokale lockdowns die het economische herstel hinderen.



Mondkapjes en reisbeperkingen

Ook inwoners van Sydney krijgen nu te maken met dergelijke maatregelen. Er moeten in veel gebouwen weer mondkapjes worden gedragen en huishoudens mogen maximaal vijf gasten over de vloer hebben. De reisbeperkingen voor inwoners van bepaalde stadsdelen gelden zeker een week.

Australië behoort tot de landen die grootschalige verspreiding van het virus konden voorkomen. Het land heeft volgens cijfers van de Johns Hopkins-universiteit ruim 30.000 besmettingen en minder dan 1000 sterfgevallen gemeld. Inwoners voelen daardoor ook minder druk om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en dat maakt het lastiger om het internationale reisverkeer weer vrij te geven.



Geanuleerde vaccinatie-afspraken

Australische artsen waarschuwden deze week volgens de BBC dat veel mensen hun vaccinatie-afspraak annuleren. Dat gebeurde nadat de autoriteiten hadden besloten het AstraZeneca-vaccin alleen aan te bevelen voor 60-plussers, vanwege de zorgen over een mogelijke zeldzame en gevaarlijke bijwerking.

Ook Nieuw-Zeeland maakt zich zorgen over de Delta-variant. Een Australische toerist die de hoofdstad Wellington had bezocht, testte na terugkeer in Sydney positief op het virus. Die vakantieganger had allerlei locaties bezocht, waaronder een museum, cafés en een boekenwinkel. In Wellington is het dreigingsniveau voor corona naar boven bijgesteld.

