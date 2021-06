Russen klagen bij Britten over schending wateren bij de Krim, waarschuwingsschoten afgevuurd

De Russische Zwarte Zeevloot heeft in samenwerking met de kustwacht de Britse torpedobootjager Defender met waarschuwingsschoten uit Russische wateren bij de Krim verjaagd

Aldus Russische media. Het Russische ministerie van Defensie heeft bij de Britse militaire attaché in Moskou geklaagd dat de Britten de maritieme grenzen van het land hebben geschonden en eist een onderzoek naar de tocht van de Defender. Maar Londen spreekt het verhaal tegen.

De Britse marine heeft laten weten dat er helemaal geen sprake was van waarschuwingsschoten en er ook niet met bommen is gegooid. De Defender was bij de Krim onderweg langs internationaal erkende zeeroutes naar Georgië.

Het Verenigd Koninkrijk erkent de Krim bovendien niet als Russisch grondgebied en spreekt over Oekraïense wateren. De Britse minister van Defensie Ben Wallace sprak van tegenstrijdige berichten en zei dat de Russen de Defender wel hebben gewaarschuwd dat in de buurt schietoefeningen werden gehouden.



Russische media hebben groots uitgepakt met de Defender en andere incidenten in de Zwarte Zee. Daar zijn een heleboel marineschepen voor de door de VS georganiseerde internationale manoeuvres in het kader van 'Sea Breeze 2021'.

Dit jaar is Oekraïne de gastheer voor de manoeuvres van landen aan de Zwarte Zee, NAVO-landen en allerlei partners inclusief Marokko, Australië, Brazilië, Egypte, Israël, Japan en Zuid-Korea. Formeel beginnen de oefeningen maandag en duren ze tot 10 juli. Rusland doet niet mee en is er op zijn zachtst gezegd niet blij mee.



Indringers

Recent klaagde Moskou over twee andere indringers, een Amerikaans en een Nederlands marineschip, het fregat de Evertsen. Maar volgens de Nederlandse marine klopte de Russische lezing niet, omdat de genoemde schepen toen aantoonbaar in de haven van Odessa lagen.

Woensdag voer volgens de Russen de Britse Defender al 3 kilometer in Russische kustwateren bij Kaap Fiolent, circa 13 kilometer ten zuiden van Sebastopol op de Krim. Het schip zou zich na de schoten voor de boeg snel hebben verwijderd.



Sebastopol op het schiereiland de Krim is sinds het einde van de achttiende eeuw een van de oudste en belangrijkste Russische marinehavens. In 1954 besloot de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, de Krim bij Oekraïne te voegen.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. In 2014 werd een pro-Russische president afgezet in Kiev en liepen de spanningen tussen de prowesterse en pro-Russische Oekraïners steeds verder op.

Rusland zag in de crisis een kans de Krim terug te krijgen en lijfde het schiereiland in. Maar voor de meeste landen is de Krim met zijn kustwateren Oekraïens.



