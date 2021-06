VK meldt hoogste aantal besmettingen sinds begin februari

Het Verenigd Koninkrijk telde woensdag 16.135 nieuwe besmettingen met het coronavirus.

Dat is het hoogste dagcijfer sinds begin februari. Maandag en dinsdag werden respectievelijk 10.633 en 11.625 gevallen geregistreerd.

De Delta-variant, die voor het eerst in India werd vastgesteld, is in het Verenigd Koninkrijk dominant en verantwoordelijk voor het toegenomen aantal infecties. Deze zou 40 tot 60 procent besmettelijker zijn dan de Alfa-variant, die voorheen overheersend was. Sinds begin mei testen steeds meer Britten positief op het virus.

Het Verenigd Koninkrijk worstelde begin dit jaar nog met een zware coronagolf. Op het hoogtepunt werden meer dan 80.000 besmettingen per dag gemeld, maar de autoriteiten wisten de cijfers omlaag te krijgen met strenge maatregelen en een hoog vaccinatietempo.

Door de afname konden er beperkingen worden opgeheven, maar toekomstige versoepelingen komen in gevaar nu het aantal besmettingen blijft stijgen.

© ANP 2021