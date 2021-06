Vaccinatiebewijzen beschikbaar in CoronaCheck-app

Wie is gevaccineerd, kan vanaf donderdag een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app laden.

Daartoe moeten gebruikers van de app een update installeren, die vanaf donderdagochtend beschikbaar zal zijn in de verschillende appstores.

In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad.

De andere code is vanaf 1 juli bruikbaar voor reizen naar EU-landen. Die code kan al worden geladen na één vaccinatie, maar in veel landen heb je twee prikken nodig om binnen te komen, of moet er na de laatste prik zelfs nog een aantal weken gewacht worden. Reizigers moeten volgens het ministerie van Volksgezondheid dan ook zelf goed opletten welke eisen het land van bestemming stelt aan het vaccinatiebewijs.



Mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad, kunnen vanaf 1 juli het zogenoemde 'herstelbewijs' in de CoronaCheck-app laden. Wie nog geen vaccinatie heeft gehad en ook niet in aanmerking komt voor een herstelbewijs kan de app ook gebruiken voor buitenlandse reizen door een coronatest te doen.

De QR-code voor binnenlands gebruik bevat weinig informatie over de gevaccineerde, aldus het ministerie. Zo is niet te zien of de code is opgehaald na een negatieve test of door een vaccinatie. De code voor buitenlands gebruik bevat informatie over welk vaccin iemand heeft gehad en op welke datum de prik is toegediend. Deze informatie hebben landen nodig om te bepalen of de gevaccineerde welkom is.

