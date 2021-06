Hoogste aantal Russische coronadoden in vijf maanden

Rusland meldde donderdag het hoogste aantal coronadoden sinds januari. In 24 uur tijd overleden 568 mensen aan Covid-19.

Het virus grijpt snel om zich heen door de lage vaccinatiegraad en de opmars van de voor het eerst in India ontdekte Delta-variant. Ook het aantal nieuwe besmettingen ligt op het hoogste punt in vijf maanden tijd. Hoofdstad Moskou is het epicentrum van de nieuwe uitbraak. Daar bestond 90 procent van de gemelde infecties een week geleden uit de extra besmettelijke mutatie van het coronavirus. De afgelopen 24 uur meldde de stad volgens staatspersbureau TASS 92 sterfgevallen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

De coronamaatregelen worden in Moskou ondertussen iets aangescherpt. Zo mogen mensen vanaf 28 juni alleen een restaurant binnen als ze een vaccinatiebewijs, negatieve test of een herstelbewijs kunnen tonen.

Russen kunnen zich sinds december vorig jaar gratis laten inenten tegen het coronavirus, maar hebben dat nog niet massaal gedaan. 14 procent van de bevolking heeft minstens een prik gehad, veel minder dan in West-Europese landen.



Lokale instanties verhogen ondertussen de druk op Russische burgers om zich te laten vaccineren. Zo verplicht Moskou twee miljoen werknemers, onder wie taxichauffeurs en personeel van restaurants, om voor 15 augustus volledig ingeënt te zijn. Een aantal regio's heeft dit voorbeeld gevolgd.

Rusland spreekt niet van een vaccinatieplicht. "Het is vrijwillig, want je kunt van baan veranderen", aldus het Kremlin.

