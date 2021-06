Bijna 70 procent donors heeft antistoffen tegen corona in bloed

Van de Nederlandse bloeddonors heeft nu 69,5 procent antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, meldt bloedbank Sanquin.

De onderzoeksafdeling van de bloedbank peilt iedere maand bij ongeveer 2000 bloedmonsters of daar antistoffen tegen het virus in zitten. Een maand geleden lag dit percentage nog op 54 procent.

"Vaccinatie is de grote drijfveer achter deze stijging", verklaart Sanquin. Antistoffen zitten ook in het bloed als iemand een coronabesmetting heeft doorgemaakt. Sanquin kan met testen vaststellen of de antistoffen tegen het virus voortkomen uit vaccinatie of uit besmetting. Van de bloeddonors boven de 70 jaar van wie het bloed nu nader is onderzocht, heeft vrijwel iedereen antistoffen in het bloed: 88 procent door vaccinatie en 10 procent door een eerdere infectie.

Bij donors tussen de 61 en 70 jaar heeft 77 procent antistoffen dankzij vaccinatie en 16 procent door infectie. In de jongste leeftijdsgroep, van 18 tot 30 jaar, heeft nog maar 43 procent antistoffen tegen corona in het bloed. In de helft van de gevallen komt dat door vaccinatie, de andere helft van de jongste donors heeft het virus een keer opgelopen. "De vaccinatiestrategie is duidelijk terug te zien in de onderverdeling naar leeftijd", vat Sanquin de resultaten samen. Er is immers van oud naar jong geprikt.



Volgens de bloedbank is niet precies te zeggen hoeveel procent van de mensen antistoffen moet hebben om de circulatie van het coronavirus te onderdrukken. Om die zogenoemde groepsimmuniteit te bereiken, zal dat een hoger percentage moeten zijn dan voordat de extra besmettelijke varianten van het virus opkwamen, zoals de Delta-variant.

Die variant, die voorheen de Indiase variant werd genoemd, veroorzaakt een steeds groter deel van de besmettingen. Bij Sanquin gaat het alleen om volwassenen, want minderjarigen kunnen geen bloed geven. Dat mag vanaf 18 jaar. Of jongeren ook in aanmerking komen voor vaccinatie, is nog niet besloten. De Gezondheidsraad werkt nog aan een advies daarover. De planning is dat het eind deze maand zal verschijnen. Het kabinet wacht daarop.

