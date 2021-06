Libië: Spanje uitgesloten van conferentie Berlijn II, Marokko aanwezig op verzoek van Biden

Spanje is niet welkom op de tweede editie van de Libië-conferentie die momenteel plaatsvindt in Berlijn.

Het Zuid-Europese land zou op verzoek van de Amerikanen zijn uitgesloten, tegelijkertijd stond het Witte Huis er op dat Marokko dit jaar wel aanwezig moet zijn, meldt de Spaanse nieuwsdienst Ok Diario.

Op de internationale topbijeenkomst worden beslissende vragen gesteld over de Libische crisis, terrorisme en immigratiekwesties. Onder meer Frankrijk, Rusland, Turkije, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Egypte zijn aanwezig in Berlijn. Spanje ontbreek in het rijtje maar volgens het Spaanse dagblad zijn de onderwerpen cruciaal voor Spanje vanwege "de opmars van het jihadisme" aan de andere kant van de Middellandse Zee.

Begin juni ontving Marokko de uitnodiging om deel te nemen aan de Libië-top. Bij de Libië bijeenkomst vorig jaar was Marokko echter niet uitgenodigd. Pas in oktober 2020 werd Marokko door de Duitsers uitgenodigd voor een videoconferentie over Libië, die uitnodiging kwam voor Rabat als mosterd na de maaltijd en werd afgewezen.



Door haar afwezigheid zou Rabat zich buitenspel gezet voelen en besloot begin maart om alle communicatie met Berlijn stop te zetten, ook werd begin mei de Marokkaanse ambassadeur in Berlijn teruggeroepen.

Behalve de uitsluiting van de Libië-top was ook de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara slecht gevallen in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar beurt wapens levert aan het separatistische Polisario-Front.

© MAROKKO.NL 2021