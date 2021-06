60 procent volwassen EU-burgers kreeg minstens één coronaprik

Ongeveer 60 procent van de volwassenen in de Europese Unie is minstens één keer ingeënt tegen het coronavirus.

Het gaat om circa 220 miljoen mensen, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Von der Leyen praatte donderdag de EU-leiders in Brussel bij over de voortgang van de vaccinatiecampagne. Ze stelde eerder het doel dat voor het invallen van de herfst minstens 70 procent van de volwassen EU-burgers ingeënt moet zijn. Al in juli zouden daarvoor genoeg vaccins beschikbaar zijn, scherpte ze later aan.

De EU heeft tot en met deze week ruwweg 424 miljoen doses ontvangen en ongeveer 346 miljoen toegediend, vertelde Von der Leyen aan premier Mark Rutte en zijn collega's. Van het overgrote deel van die doses zijn er twee nodig om als volledig ingeënt te gelden.

