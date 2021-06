Uitspraak hof: 20 jaar cel en tbs voor moord op Hümeyra

Voor het doodschieten van de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16) is Bekir E. in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het gerechtshof oordeelde vrijdag dat de 34-jarige E. schuldig is aan moord. De uitspraak is gelijk aan de strafeis van justitie.

E. was niet bij de uitspraak aanwezig. Het hof noemde de moord op Hümeyra "gruwelijk" en "lafhartig". "Ze moet in de laatste seconden van haar leven in doodsangsten hebben verkeerd."

E. schoot het meisje, dat hij langdurig stalkte, op 18 december 2018 van dichtbij met zeven kogels dood in de fietsenstalling van haar school, het Rotterdam Designcollege. Daarvan werden tijdens het proces schokkende bewakingsbeelden getoond om het hof van de voorbedachte raad te overtuigen.



Doorgeladen wapen

Hümeyra werd veelvuldig door E. met de dood bedreigd. Hij stuurde haar onder meer foto’s met daarop wapens, waaronder het wapen waarmee ze is doodgeschoten. Volgens het hof was E. "gekrenkt", nadat hij eerder was veroordeeld voor stalking. "Dit alles is niet anders te duiden dan het aan laten komen op een confrontatie met Hümeyra om haar te doden." Dat E. al een doorgeladen wapen meenam op weg naar de school betekent volgens het hof dat hij zijn besluit al had genomen.

Naast een langdurige gevangenisstraf krijgt E. ook tbs met dwangverpleging. Vanwege diverse stoornissen is er een grote kans op herhaling en is behandeling noodzakelijk, oordeelt het hof.



Wetswijziging

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde E. in 2019 tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag - en niet moord -, wat leidde tot woedende reacties bij de nabestaanden. Het OM ging daarop in hoger beroep.

De uitspraak in de zaak-Hümeyra was aanleiding voor een wetswijziging. De ministerraad besloot eerder dit jaar dat de maximale gevangenisstraf voor doodslag omhooggaat van 15 naar 25 jaar. Onder meer de rechtbank in Rotterdam en de leiding van het OM hadden gepleit voor het verhogen van de maximumstraf.

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde eerder al dat in de zaak heel veel mis was gegaan. Politie, justitie en reclassering werkten langs elkaar heen en hadden te weinig aandacht voor de veiligheid van Hümeyra.



