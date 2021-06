Experts vrezen problemen met drugsgebruik bij feestende jongeren

Verslavingsexperts vrezen dat als jongeren straks weer ongelimiteerd feest mogen vieren op festivals en in nachtclubs, ze te hard van stapel lopen met drugs.

In het AD waarschuwen ze gebruikers om het rustig aan te doen. "Iedereen heeft zich moeten inhouden en de behoefte om er lekker op uit te gaan moeten onderdrukken", zegt Daniëlle Ketelaars, preventiewerker van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron.

Maar volgens haar zullen feestvierders "nog helemaal niet gewend zijn aan alle prikkels die op hen zullen afkomen" als ze mogelijk gaan overcompenseren met drank en drugs.

Daarvoor waarschuwt ook Ruben van Beek, psycholoog bij Trimbos, het kennisinstituut voor verslavingszorg. "Ik denk dat veel mensen, even los van het drugsgebruik, flink moeten wennen aan alleen al het op een feest rondlopen. Het is een risico dat jongeren meteen al hun energie eruit willen knallen. De kans bestaat dat ze minder hebben gesport en daardoor een slechtere conditie hebben dan de laatste keer dat ze uit gingen. We hopen dat ze echt hun rust pakken, in plaats van dat ze nog een pilletje erbij nemen", zegt hij in de krant.



De instellingen roepen organisatoren van feesten op zich voor te bereiden en aandacht te besteden aan overmatig drugsgebruik. "Als er onvoldoende kennis in huis is, hoop ik dat werkgevers zich inspannen hun werknemers optimaal voor te bereiden op werken in het uitgaansleven", aldus Van Beek.

Feestvierders en drugsgebruikers kunnen sinds donderdag op de website uitgaanpostcorona.nl terecht, waar ze op een luchtige manier op de gevaren worden gewezen.

