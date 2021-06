Verdachte proces Marengo wil naar afscheid overleden vader

De rechtbank heeft Mohamed R. , prominent verdachte in het grote liquidatieproces, geen onderbreking van diens voorarrest gegeven om afscheid te nemen van zijn onlangs overleden vader.

R. zit inmiddels 3,5 jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties, waartoe hoofdverdachte Ridouan Taghi de opdracht zou hebben gegeven.

Vrijdag verzocht R. op een zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam om gelegenheid te krijgen voor het afscheid. De rechtbank toonde begrip voor R.'s wens, maar zei dat de verdenkingen tegen hem meer gewicht in de schaal leggen. Daarbij bestaat onder meer het gevaar dat R. zou vluchten.

Van de 3,5 jaar voorarrest zit R. er al drie in het als zeer zwaar bekendstaande regime van de EBI in Vught. Hij bezwoer de rechtbank dat hij nooit de benen zou nemen. "Ik loop niet weg. Ik zou dit proces niet eens meer willen missen, ik ga mezelf tot het eind toe verdedigen. Anders zou het Openbaar Ministerie gelijk krijgen."



Volgens de rechtbank is het aan de directeur van de EBI om R. eventueel verlof te geven voor het afscheid. Bijzondere maatregelen daarbij moet de directeur bespreken met politie en justitie. Het OM zei dat het "bedenkingen" heeft maar dat er geen "vol verzet" is tegen een mogelijkheid R. een afscheid te laten bijwonen. Over eventuele alternatieven, zoals een beeldverbinding, wordt nog nagedacht, aldus het OM.

Uitleveringsdetentie

R.'s broer Saïd zit sinds februari vorig jaar in uitleveringsdetentie in Colombia. Hij werd daar aangehouden na jarenlang voortvluchtig te zijn geweest. Justitie beschouwt Saïd als de rechterhand van Taghi.

Het proces gaat dinsdag verder met een zogeheten regiezitting. Na volgende week wordt het proces pas in september weer hervat.

