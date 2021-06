Ayatollah Khamenei krijgt vaccin van Iraanse makelij

De hoogste leider van Iran heeft vrijdag een eerste dosis gekregen van het in Iran ontwikkelde COVIran Barekat-vaccin.

Beelden van de prik voor de 81-jarige ayatollah Ali Khamenei werden uitgezonden op de staatstelevisie en verspreid via sociale media.

Het door de overheidsstichting Setad gemaakte middel kreeg op 14 juni noodgoedkeuring. In het land worden nog vier andere Iraanse vaccins tegen Covid-19 getest.

Van de landen in het Midden-Oosten is Iran het hardst getroffen door de coronapandemie, met volgens officiële cijfers meer dan 83.500 doden en 3,1 miljoen besmettingen. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.



Sinds in februari een inentingscampagne begon, hebben 4,4 miljoen mensen een eerste prik gehad en ruim 1,1 miljoen ook een tweede. Er wordt onder meer geprikt met Chinese en Russische vaccins, maar ook met AstraZeneca-vaccins uit Italië en Zuid-Korea die via het internationale Covax-programma zijn geleverd.

Door Amerikaanse sancties is het volgens de islamitische republiek lastig buitenlandse vaccins te importeren voor de 83 miljoen Iraniërs. Khamenei had bovendien in januari een verbod ingesteld op vaccins die in de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt omdat die het land zouden kunnen "besmetten".

