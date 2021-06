Duitse politie: doden en gewonden bij steekpartij in Würzburg (video)

Een man heeft in de binnenstad van het Zuid-Duitse Würzburg meerdere mensen doodgestoken, meldt de politie.

Volgens Duitse media gaat het om drie doden en minstens vijftien gewonden.

De politie kon de dader uitschakelen door hem in zijn been te schieten. Hij werd gearresteerd. Op beelden, verspreid op Twitter, is te zien hoe een man met een lang mes om zich heen zwaait.

Meerdere mensen probeerden hem te overmeesteren. Andere opnames tonen plassen bloed in meerdere straten van de Beierse stad.



De politie twitterde dat er geen aanwijzingen zijn voor een tweede dader. Het gevaar voor de bevolking zou zijn geweken. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt.

Volgens media was hij psychisch gestoord. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten persoonlijk poolshoogte te nemen, aldus de krant Bild.

Een deel van het centrum was geruime tijd afgegrendeld. Politievoertuigen en ambulances rukten massaal uit.

