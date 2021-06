Miljoenste vaccinatiebewijs afgegeven, app kan meer bezoekers aan

Een miljoen mensen hebben een vaccinatiebewijs aangemaakt in de app CoronaCheck.

Ze kunnen daarmee vanaf dit weekend naar plekken waar een coronatoegangsbewijs voor nodig is. De enorme drukte sinds de lancering van de mogelijkheid in de app is volgens het ministerie van Volksgezondheid afgenomen.

Volgens het ministerie probeerden direct na de lancering zo'n half miljoen mensen per minuut in te loggen. In de avond zou dat zelfs zijn opgelopen naar een miljoen mensen per minuut. Om de systemen niet te zwaar te belasten was er echter een limiet gesteld van ongeveer 1500 inlogpogingen per minuut.

Veruit de meesten kregen daarom een scherm te zien dat ze het later nog eens moesten proberen. De capaciteit is inmiddels verhoogd van 25 aanvragen naar 30 per seconde, ruim 100.000 per uur.



Niet alleen de drukte zit mensen die een code willen aanmaken in de weg, ook de techniek hapert nog. Het ligt vooral ingewikkeld bij mensen die niet bij de GGD maar door hun huisarts of in een instelling zijn geprikt.

Storing

Voor zover de gevaccineerden toestemming hebben gegeven, wordt een deel van de prikken nog in de systemen van de app verwerkt. Daar is nog tot 1 juli voor uitgetrokken. Mensen die geen toestemming hebben gegeven, kunnen dat vanaf die datum ook aanpassen.



Verder wordt nog gewerkt aan een oplossing voor mensen die al na één prik volledig gevaccineerd zijn omdat ze een besmetting hebben doorgemaakt. Zij hadden ook al een vaccinatiebewijs moeten kunnen aanmaken, maar donderdag en vrijdag lukte dat velen nog niet. Deze storing zou zaterdag verholpen moeten zijn, stelde demissionair zorgminister Hugo de Jonge.

Huisartsen hebben hun zorgen geuit dat ze veel vragen zullen krijgen naar aanleiding van de app, omdat mensen een bewijs willen aanmaken terwijl dat nog niet mogelijk is. Artsen hebben nu nog geen toegang tot de systemen. Die krijgen ze pas vanaf 1 juli. Dan worden ook herstelbewijzen toegevoegd aan de app en kan CoronaCheck gebruikt worden voor reizen in de EU.

