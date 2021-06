Algerijnse premier presenteert het ontslag van zijn regering

De Algerijnse premier Abdelaziz Djerad presenteerde donderdag het ontslag van zijn regering aan president Abdelmadjid Tebboune.

Het ontslag komt de dag nadat de officiële resultaten van de parlementsverkiezingen werden bekendgemaakt, gewonnen door het regerende Nationale Bevrijdingsfront (FLN).

In functie sinds 28 december 2019, blijft Djerad hoofd van de regering om de dagelijkse zaken te regelen. "Ik accepteer het ontslag", zei Tebboune, maar verzocht de regeringsleider de lopende zaken te beheren tot de benoeming van een nieuwe regering.

De 67-jarige Djerad heeft verschillende keren een startpunt gekregen, maar hoewel hij werd bekritiseerd vanwege zijn beheersing van de economische crisis in Algerije, werd hij in juni 2020 en vervolgens in februari 2021 vernieuwd.



De parlementsverkiezingen werden gekenmerkt door een historische onthouding (77%) die getuigt van de groeiende onvrede en het wantrouwen van de Algerijnen jegens een grotendeels in diskrediet geraakte politici. De stemming werd bij voorbaat verworpen door onder meer de protestbeweging Hirak.

De volgende regeringsleider zal de routekaart van Tebboune moeten toepassen, te beginnen met lokale verkiezingen tegen het einde van het jaar. De autoriteiten zijn vastbesloten om de controle terug te krijgen, na twee en een half jaar van politieke onrust en het negeren van de eisen van het volk: democratische transitie en onafhankelijke gerechtigheid.



