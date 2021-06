Marhaba 2021: bootverbinding Portugal in juli van start

Vanaf juli zal het mogelijk zijn om vanuit de Portugese haven van Portimão de ferry-oversteek te maken naar het Noord-Marokkaanse Tanger-Med.

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Transport Abdelkader Aamara donderdag.

Naar verwachting wordt de prijs voor een retourticket vastgesteld op 4.500 DH (€ 430) voor gezinnen bestaande uit vier personen en een auto. Twee veerboten (waarschijnlijk van het bedrijf AML) zullen twee overtochten per dag verzorgen om dagelijks 4.000 personen te vervoeren. De overtocht duurt zeven uur.

Portimão is de vijfde Europese haven die een oversteek naar Marokko mogelijk maakt. Andere Europese havens liggen in Frankrijk (Sète en Marseille) en Italië (Genua en Savona).



De uitbreiding van het vlootplan is een reactie op het bevel van Koning Mohammed VI. De monarch had recentelijk de autoriteiten en transportbedrijven geïnstrueerd om de prijzen voor vlieg en boottickets te verlagen alsook alles in het werk te stellen om de reis van Marokkaanse diaspora (MRE) tijdens het komende zomerseizoen te vergemakkelijken.

Het gebruik van een Portugese haven toont duidelijk het streven van Marokko om de Spaanse havens te blijven omzeilen, "om coronagerelateerde redenen", klinkt het vanuit Rabat.

