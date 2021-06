Ceuta: Marokko staat opnieuw vrijwillige terugkeer migranten toe

Marokko heeft opnieuw toestemming gegeven voor de vrijwillige terugkeer van burgers die afgelopen mei in Ceuta zijn aangekomen.

Dat melden lokale autoriteiten in Ceuta. Volgens de lokale politiecommissaris Sebastián Vega repatrieert Marokko dagelijks tussen de 25 en 30 migranten.

Tegenover de Spaanse pers hekelt Vega de trage gang van zaken en herinner eraan dat tot dusver slechts 1.600 migranten vrijwillig naar Marokko zijn teruggekeerd. Hij betreurde ook dat Rabat nog steeds weigert Marokkanen met een uitzettingsprocedure terug te nemen.

De Spaanse enclave Ceuta werd in mei overspoeld nadat in mei duizenden migranten de grensovergang bestormden. Meer dan 8.000 illegale migranten slaagden er in het Spaanse grondgebied binnen te komen.



Volgens de ambtenaar zouden de Marokkaanse migranten zijn "misleid" met de bewering dat het indienen van een asielaanvraag mogelijkheden biedt om op Spaans grondgebied te blijven. Hij benadrukt echter dat tot dusver alle verzoeken zijn afgewezen.

"Veel van migranten die dachten zich in Spanje te kunnen vestigen zien hun redenen om in Ceuta te blijven nu uitgeput en besluiten vrijwillig te vertrekken", concludeerde de functionaris.

