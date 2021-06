Helikopter Colombiaanse president Duque beschoten

De Colombiaanse president Ivan Duque zegt dat de helikopter waarin hij zat vlakbij de grens met Venezuela is beschoten.

"Het is een laffe aanval, we zien kogelgaten in het presidentiële toestel", aldus de president in een verklaring. Volgens Duque heeft zijn veiligheidsdienst "iets dodelijks" voorkomen.

Niemand raakte gewond. Aan boord van de heli, die zes keer zou zijn geraakt, waren ook minister Diego Molano van Defensie, minister Daniel Palacios van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van de provincie Norte de Santander, Silvano Serrano, melden Colombiaanse media. Ze waren net vertrokken uit Sardinata, in de regio Catatumbo, waar ze sociale investeringsprojecten en de strijd tegen de drugshandel in dat grensgebied met Venezuela evalueerden.

Op weg naar de grensstad Cucuta kwamen ze onder vuur te liggen. "We zijn niet bang voor geweld of terreurdaden. Onze staat is sterk en Colombia is sterk genoeg om dit soort dreigingen het hoofd te bieden", aldus de president.



In het gebied zijn guerrillaorganisatie ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) en splintergroeperingen van rebellenorganisatie FARC actief. ELN is een linkse groepering die voornamelijk aanvallen uitvoert in het oosten van Colombia. De groepering bestaat uit zo'n 5000 strijders.

De FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) was voorheen de grootste guerrillaorganisatie, maar sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer. Splintergroeperingen van FARC negeren het akkoord echter.

© ANP 2021