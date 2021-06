Witte agent die zwarte Floyd doodde moet 22,5 jaar de cel in

De witte ex-politieagent die vorig jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis de zwarte George Floyd doodde, moet 22,5 jaar de cel in.

De 45-jarige Derek Chauvin werd in april door een burgerjury al schuldig bevonden aan moord en doodslag. Hij had tot 40 jaar kunnen krijgen.

Amerikaanse media spreken over een historisch vonnis. Kort voordat Chauvin van de rechter zijn straf hoorde, condoleerde hij de nabestaanden van Floyd. Hij richtte daarbij zijn blik op de familieleden die in de rechtbank aanwezig waren. De ex-agent beloofde ook dat er in de toekomst nieuwe informatie zal zijn. Hij zei te hopen dat het de familie wat "gemoedsrust" zal geven.

De dood van Floyd bij zijn arrestatie vorig jaar mei leidde tot een golf van verontwaardiging. Op videobeelden was te zien hoe Chauvin ruim negen minuten zijn knie op de nek van de op de grond liggende Floyd drukte. Die gaf meerdere malen aan geen adem te krijgen, maar Chauvin stopte niet. Uiteindelijk verloor Floyd het bewustzijn. Het was aanleiding voor wereldwijde Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld.



Verzwarende omstandigheden

Chauvin had nog geen strafblad. Daarom werd aanvankelijk rekening gehouden met een minimum celstraf van 12,5 jaar. De aanklagers wilden 30 jaar. De rechter stelde vorige maand dat er verzwarende omstandigheden zijn. Zo maakte Chauvin misbruik van zijn machtspositie en waren kinderen getuige van de moord.

Drie eveneens bij de gewelddadige arrestatie betrokken agenten staan volgend jaar maart terecht voor medeplichtigheid.



Familie

Voordat de rechter in Minneapolis zijn vonnis velde, mocht ook de familie van Floyd wat zeggen. Zijn dochter zei in een videoboodschap dat ze haar vader mist. Broers van Floyd vroegen om de maximumstraf. Een van hem bestempelde de dood van George als een executie.

Daarna mocht de moeder van Chauvin een verklaring afleggen. Zij noemde haar zoon een goed mens met een groot hart. Zij wees op de gevolgen van de gebeurtenis voor haar familie. De advocaat van de ex-agent vond dat de rechter ook verzachtende omstandigheden moest meenemen bij het bepalen van de straf. Zo had Chauvin een uitstekende staat van dienst. En op de dag van de arrestatie stond hij niet op het rooster, maar besloot hij vrijwillig in te vallen.

© ANP 2021