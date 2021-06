Heel Sydney in lockdown vanwege corona-uitbraak

De Australische miljoenenstad Sydney gaat vanwege een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus twee weken volledig in lockdown, hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

Een dag eerder werd al besloten vier delen van de stad, waaronder het centrum en Bondi Beach, vanaf vrijdag middernacht voor een week op slot te draaien.

Die maatregel raakte een miljoen inwoners. Volgens premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales, waar Sydney onder valt, geldt de lockdown ook voor de regio's die rond de grootste stad van Australië liggen. Mensen mogen hun woning alleen verlaten voor essentieel werk, onderwijs, boodschappen of buiten sporten.

Zaterdag werden 29 lokale besmettingen gemeld, de grootste stijging van het aantal infecties sinds het eerste geval afgelopen woensdag in Bondi werd ontdekt. Een limousinechauffeur raakte besmet toen hij een bemanning van een overzeese luchtvaartmaatschappij vervoerde.



Tachtig besmettingen

Het totale aantal infecties in Sydney staat nu op tachtig terwijl het virus zich verspreidt over de stad, de woonplaats van een vijfde van de 25 miljoen inwoners van Australië.

Australië heeft het virus de afgelopen anderhalf jaar grotendeels buiten de deur weten te houden. Het land heeft tot dusver ruim 30.000 besmettingen gemeld en ongeveer 900 sterfgevallen onder coronapatiënten, veel minder dan de ruim 17.000 doden die het kleinere Nederland registreerde.



Moeizame vaccinatiecampagne

Daar staat tegenover dat Australië grotendeels afgesloten is van de buitenwereld. Buitenlanders komen er in de meeste gevallen niet meer in. De regering verwacht dat het internationale reisverkeer pas in de loop van 2022 hervat kan worden, terwijl veel andere westerse landen nu al aan het heropenen zijn.

Daarbij speelt mee dat het vaccineren van Australiërs moeizaam van de grond komt. Uit een peiling kwam vorige maand naar voren dat ongeveer een derde van de bevolking zich waarschijnlijk niet zal laten inenten. Dat heeft onder meer te maken met zorgen over mogelijke bijwerkingen.



De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat tot dusver ruim 7 miljoen vaccindoses zijn toegediend. Ze hebben ondanks het strenge grensbeleid ondertussen de handen vol aan de aanpak van lokale corona-uitbraken.

Met snel contactonderzoek en soms met harde lockdowns wordt geprobeerd om verspreiding van het virus tegen te gaan.

