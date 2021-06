Zo'n 639.000 mensen zien excuses Bilal Wahib

Zo'n 639.000 mensen hebben vrijdagavond Bilal Wahib in de talkshow Op1 gezien.

In het programma ging Wahib door het stof vanwege de veelbesproken video waarin hij een minderjarige jongen uitdaagde zijn geslachtsdeel te laten zien voor geld.

Het was de eerste keer dat hij weer op televisie verscheen. Wahib bood zijn excuses "aan heel Nederland" aan. "Het grappige is dat ik op dat moment niet door dat ik fout zat", zei Wahib over de bewuste Instagramvideo. Hij heeft het naar eigen zeggen zelf verpest. "Daar heb ik nachten van wakker gelegen."

Op1 moest het in de strijd om de talkshowkijker afleggen tegen RTL 4-concurrent Humberto Tan, die vrijdag 730.000 kijkers trok. De show was daarmee het best bekeken programma op de late avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. SBS6 kwam met De Oranjezomer niet verder dan 437.000 kijkers.



Op primetime stemden de meeste mensen af op Studio Europa en Ik Vertrek. De NPO 1-programma's trokken achtereenvolgens 938.000 en 831.000 kijkers.

RTL 4 scoorde met een compilatie van tien jaar The Voice of Holland 772.000 kijkers.

