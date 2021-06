Delta-variant verspreidt zich snel door Portugal

Meer dan 70 procent van de nieuwe coronabesmettingen in Lissabon is veroorzaakt door de bovengemiddeld besmettelijke Delta-variant.

Volgens het Portugese nationale gezondheidsinstituut verspreidt de Delta-variant zich vanuit de Portugese hoofdstad snel door de rest van het land, waar de variant inmiddels verantwoordelijk is voor 51 procent van de besmettingen.

Hoewel de dichtbevolkte regio rondom Lissabon nog altijd het hoogste aantal nieuwe besmettingen registreert, kent het zuiden van de Algarve, een toeristische trekpleister vanwege zijn stranden en golfbanen, het hoogste reproductiecijfer (1,34) voor coronabesmettingen in Portugal.

Op donderdag voerde Portugal al strengere regels door, waaronder vervroegde sluitingstijden voor restaurants in Lissabon en de Algarve.



Restricties voor reizen

Zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk heeft restricties aangekondigd voor reizen van en naar Portugal vanwege de verspreiding van de Delta-variant aldaar.

In Nederland is de kleurcode voor de regio Groot Lissabon sinds vrijdag oranje, wat betekent dat reizen erheen alleen toegestaan is als dit 'strikt noodzakelijk' is. De kleurcode is geel voor de rest van Portugal.



Nieuwe coronabesmettingen namen vrijdag toe met 1604, de grootste toename sinds 19 februari van dit jaar. In totaal heeft Portugal sinds de uitbraak van de pandemie 871.483 besmettingen en 17.081 doden vastgesteld, op een bevolking van bijna 10 miljoen mensen.

Om de toename van het aantal besmettingen te stoppen zet Portugal in op versnelde vaccinatie van jongeren. Momenteel is ongeveer 30 procent van de bevolking gevaccineerd.

© ANP 2021