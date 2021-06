Spanjaarden blijven masker dragen ondanks einde mondkapjesplicht

De Spaanse regering heeft donderdag de sinds mei vorig jaar geldende verplichting om in de buitenlucht een mondkapje te dragen laten vallen, zolang mensen 1,5 meter afstand houden.

Toch geven veel Spanjaarden er nog altijd de voorkeur aan om op straat toch een masker te dragen.

"Maskers mogen pas verdwijnen als wetenschappers dat zeggen", zegt een 59-jarige leraar tegen persbureau AFP, "en dat zal pas gebeuren als een groot percentage mensen is gevaccineerd of het aantal nieuwe besmettingen minimaal is. ".

De regering van premier Pedro Sánchez besloot tot de versoepeling van de mondkapjesverplichting omdat het aantal inentingen stijgt en het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen. Mondkapjes blijven wel verplicht in het openbaar vervoer, in taxi's en auto's die gedeeld worden door mensen die niet bij elkaar wonen.



Tot dusver heeft meer dan de helft van de 47 miljoen Spanjaarden een eerste dosis van een vaccin ontvangen, een derde van de bevolking is volledig gevaccineerd.

Spanje heeft sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 3,7 miljoen besmettingen en ruim 80.000 doden vastgesteld.

