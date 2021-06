Verdachte steekpartij Würzburg aangeklaagd voor drievoudige moord

De Somalische verdachte van de steekpartij in het Duitse Würzburg is aangeklaagd voor drie moorden en zes pogingen tot moord.

De 24-jarige verdachte zou vrijdag in de binnenstad van de Zuid-Duitse stad mensen hebben neergestoken. De Duitse politie meldt dat twee van de zeven zwaargewonde mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Nog een persoon verkeert in levensgevaar.

Het motief is nog onduidelijk. De politie zei zaterdag dat er haatberichten bij de verdachte thuis zijn gevonden. De drie omgekomen slachtoffers waren vrouwen en de meeste gewonden ook, maar het is volgens de politie niet bekend of dit met opzet was of toevallig. Dat wordt nog onderzocht.

Psychische stoornis

De Beierse premier Markus Söder en minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Joachim Herrmann zeiden dat een psychische stoornis waarvoor hij eerder werd behandeld in een psychiatrische instelling en religieuze motieven mogelijk een rol hebben gespeeld. De verdachte staat niet bekend als extremistisch.



De advocaat die de verdachte toegewezen heeft gekregen, zegt na een gesprek dat hij denkt dat er waarschijnlijk geen religieus of extremistisch motief was. "Maar officieel heeft hij nog niets over het incident gezegd."

Schotwond

De verdachte wordt zaterdag overgeplaatst naar een cel. Hij heeft nog last van een schotwond in zijn been die hij opliep bij zijn arrestatie. Inwoners van de zuidelijke stad kwamen zaterdag naar de plek van de steekpartij om te rouwen.

© ANP 2021