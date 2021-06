Prijzen vliegvakanties weer gedaald door onzekerheid over reizen

De prijzen van vliegvakanties zijn afgelopen week flink gedaald omdat veel Nederlanders nog afwachtend zijn met boeken.

Reiswebsite Zoover meldt dat de prijzen met zo'n 13 procent daalden.

De reisbranche heeft veel ruimte in hotels ingekocht met de verwachting dat Nederlanders zitten te springen om vakantie. De onduidelijkheid over vakantieregels en de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie maakt mensen echter voorzichtig waardoor de boekingen achterblijven.

De daling is des te opmerkelijker omdat doorgaans de prijzen stijgen vlak voor de zomervakantie. Zelfs vorig jaar was dat het geval, ondanks dat er toen nauwelijks mensen op vakantie gingen. De reisbranche had daar dit jaar weer op gerekend, aldus Zoover, dat 10 miljoen prijzen van pakketreizen over de afgelopen drie jaar analyseerde.



Ook was de verwachting van de reisbranche dat mensen dit jaar meer uit zouden willen geven omdat ze vorig jaar geld hadden gespaard. "Ook hier zien we dit jaar een grote trendbreuk: mensen boeken de laatste weken goedkopere vakanties", stelt Zoover-directeur Judith Eyck vast.

In plaats van aan hun budget vast te houden en een luxere vakantie te boeken nu de prijzen gedaald zijn, kiezen veel consumenten ervoor om het voordeel te nemen.



De laatste weken wordt vooral gezocht naar autovakanties naar landen als Frankrijk en Italië. Terwijl vorig jaar Nederland het populairste land was voor de vakantie, is dat nu weer Frankrijk.

Bijna een derde van de zoekopdrachten bij Zoover betreft dat land, terwijl dat vorige maand nog minimaal was.

