Oranje klaar op EK na verlies tegen Tsjechië in achtste finales

Het Nederlands voetbalelftal is op het Europees kampioenschap al in de achtste finales uitgeschakeld.

Tsjechië was zondag in Boedapest te sterk voor het elftal van bondscoach Frank de Boer: 0-2.

Tsjechië neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Denemarken. Halverwege was het nog 0-0 in de Ferenc Puskás Aréna. De grootste kans in de eerste helft was voor Tsjechië, al was Oranje soms ook gevaarlijk.

Het ging mis toen Matthijs de Ligt in de 55e minuut een rode kaart kreeg. De verdediger van Juventus leek eerst weg te komen met een gele kaart, maar na het zien van de beelden stuurde scheidsrechter Sergej Karasev hem weg.

Met een man meer bracht Tomáš Holeš de Tsjechen in de 68e minuut op voorsprong. Net toen De Boer nog twee wissels wilde doorvoeren, zorgde Patrik Schick in de 81e minuut voor de 0-2.

