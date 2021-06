'Nederlagen Macron en Le Pen bij regionale verkiezingen'

buitenland 27 jun 21:53

Bij de tweede ronde van regionale en departementale verkiezingen in Frankrijk heeft de partij van president Emmanuel Macron in geen enkele regio de winst in de wacht gesleept.

Het rechts-populistische Rassemblement National, geleid door Marine Le Pen, slaagde er niet in om te winnen in twee regio's waar ze verwachtte de meeste kans te maken, wijzen de eerste polls na de stembusgang van zondag uit. In deze twee regio's ging de winst naar centrum-rechtse kandidaten, die het ook in de eerste ronde van een week geleden al goed deden. Deze verkiezingen staan deels in het teken van de presidentsverkiezing van april volgend jaar. Macron en Le Pen staan dan vermoedelijk opnieuw tegenover elkaar als belangrijkste kandidaten, maar zondag wierp ook de centrumrechtse Xavier Bertrand zich op als presidentskandidaat na zijn overwinning in een regio in Noord-Frankrijk. Bertrand claimde een mogelijke opmars van uiterst rechts een halt te hebben toegeroepen. Hij zinspeelde erop dat hij nu ook klaar was om mee te doen aan de presidentsverkiezing. © ANP 2021