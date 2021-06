Politie doet onderzoek mogelijk explosief Poolse super Beverwijk

De politie doet sinds maandagochtend onderzoek naar het gevonden explosief bij de Poolse supermarkt in Beverwijk.

Een 19-jarige man uit Amstelveen is aangehouden. De burgemeester heeft besloten dat de supermarkt maandag dicht moet blijven.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding over een verdachte situatie bij de winkel in de Beverhof. Ter plekke zagen agenten een persoon wegrennen, dat was de 19-jarige die kort erna werd aangehouden.

De supermarkt was vorig jaar al twee keer doelwit van een explosie. Reden voor de burgemeester van Beverwijk om maandag de supermarkt voor nog onbepaalde tijd te sluiten op basis van verstoring van de openbare orde en veiligheid. "Er is daar nu voor een derde keer een explosief aangetroffen. Het gevaar is geweken, maar het zorgt voor een onveilig gevoel", licht een woordvoerster toe.



Het is de uitkomst van de overweging te kiezen "voor de ondernemer, of voor de veiligheid van de omgeving". Maandag wordt na overleg besloten hoelang de supermarkt dicht moet blijven.

Incidenten

De afgelopen tijd vonden er vaker incidenten plaats rond Poolse supermarkten. In het Limburgse Panningen werd de afgelopen weken nog twee keer geprobeerd brand te stichten.



Ook waren er ontploffingen in onder meer Heeswijk-Dinther, Tilburg en Aalsmeer en beschietingen in Rotterdam. In verband met deze aanslagen heeft de politie enkele aanhoudingen verricht.

In januari werd een 19-jarige Rotterdammer aangehouden voor een explosie bij de supermarkt in Beverwijk. In februari werd hij vrijgelaten, maar hij bleef wel verdachte in de zaak.

© ANP 2021