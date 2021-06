VN: racisme tegen mensen van Afrikaanse komaf vaak systematisch

Racisme tegen mensen van Afrikaanse afkomst is in veel werelddelen nog systematisch.

Dat zegt Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, maandag in een nieuw rapport.

Vooral in Noord- en Zuid-Amerika en Europa komt systematisch racisme nog vaak voor. Mensen met een Afrikaanse achtergrond kunnen daardoor moeilijker aan banen, gezondheidszorg, woningen, onderwijs en eerlijke rechtsbehandeling komen.

Deze problemen komen vooral voor in landen met een slavernij- of koloniaal verleden. "Ik roep alle landen op om te stoppen met het ontkennen van racisme en om te beginnen aan de ontmanteling ervan", zegt Bachelet.



De VN begon aan het rapport na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in mei 2020 aan de gevolgen van politiegeweld.

In het rapport worden nog 190 sterfgevallen van Afrikanen of mensen van Afrikaanse afkomst door politiegeweld aangehaald. Dit varieert van een veertienjarige jongen die werd doodgeschoten in Brazilië tot een 24-jarige man in Frankrijk die in politiehechtenis overleed.

