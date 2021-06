Minister VS: vasthouden Daesh-strijders in kampen Syrië onhoudbaar

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken slaat alarm over de grootschalige detentie van voormalige Daesh-strijders in Syrische kampen.

Antony Blinken sprak op een bijeenkomst in Rome over een "onhoudbare situatie". Hij zei dat Washington landen blijft oproepen om hun Syriëgangers te repatriëren.

De VS schatten dat nog zo'n 10.000 strijders vastzitten in kampen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Die overwegend Koerdische groep werkte nauw samen met de Amerikanen tijdens de strijd tegen Daesh in Syrië.

Terreurorganisatie Daesh had voorheen een enorm gebied in Syrië in handen. Dat kalifaat stortte na enkele jaren in en veel voormalige Daesh-strijders en hun gezinnen kwamen terecht in kampen van de SDF. Veel landen zijn niet happig om hun Syriëgangers daar op te halen.



Nederland repatrieerde enkele weken geleden nog wel een Daesh-vrouw en drie kinderen. Een Nederlandse rechtbank had eerder dit jaar bepaald dat de Staat zich moest inspannen de vrouw, Ilham B., naar Nederland te krijgen.

Door terug te keren naar Nederland kan ze aanwezig zijn bij haar proces.

