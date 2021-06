Almohades: Casablanca opent grootste verkeerstunnel van Afika (video)

De Almohades-tunnel in Casablanca is zaterdag opengesteld voor het verkeer.

De ondergrondse tunnel die de Boulevard des FAR met de jachthaven verbindt, werd ingehuldigd door de gouverneur van de regio Casablanca-Settat, Said Ahmidouch.

Dagelijks trokken zo'n 55.000 voertuigen door de drukke verkeersader waardoor files en oponthoud meer regel dan uitzondering waren.

Gelegen in een dichtbevolkt en snel groeiend gebied zal de nieuwe verkeerstunnel de doorstroom van het verkeer moeten versoepelen op de kruispunten langs de Almohades, Sidi Mohammed, Ben Abdellah en Zaid Hmed boulevards.

De 4-baanstunnel is 2.270 meter lang, waarvan 1.817 meter ondergronds, en wordt beschouwd als de langste tunnel van Afrika. De tunnel bevat 88 camera's, 8 nooduitgangen, vervuilingsdetectoren, noodvideofoons, elektronische uitzetborden, variabele matrixborden en meer dan 600 LED-schijnwerpers met variabele intensiteit.



De bouw van de tunnel nam vier jaar in beslag en koste ruim 860 miljoen DH (€ 81 miljoen). De bouwtechniek is uniek en wordt voor het eerst gebruikt in Marokko.

De zogenaamde 'Top-Down'-methode bestaat uit het maken van de diepwanden van de constructie, het leggen van het dek en het openstellen van het oppervlak voor het verkeer alvorens wordt begonnen met het daadwerkelijk uitgraven van de tunnel.





