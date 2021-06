Onderzoekers optimistisch over duur bescherming coronavaccins

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zetten het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk, dat het volgens Amerikaanse onderzoekers weleens zou kunnen dat ze jarenlang bescherming zullen geven tegen het virus.

Mits dat niet muteert op een manier die vaccins omzeilt. "Een zeer, zeer goed teken" noemt immunoloog Ali Ellebedy van Washington University de resultaten van het onderzoek tegenover The New York Times. Hij en zijn team hebben hun bevindingen gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De studie was niet heel groot, maar wel intensief voor de deelnemers. Veertien mensen lieten vrijwillig puncties nemen van hun lymfeklieren, waarin immuuncellen worden klaargestoomd om virussen effectief te herkennen en te helpen bestrijden. De proefpersonen ondergingen de puncties meerdere keren, tot vijftien weken na hun eerste prik.

B-geheugencellen

Het onderzoek wees uit dat het centrum waar zogeheten B-geheugencellen hun 'training' krijgen na die vijftien weken nog steeds zeer actief was. Daarover is onderzoeksleider Ellebedy opgetogen, want van andere vaccinaties is bekend dat dit specifieke en belangrijke effect na een week of twee vaak al minder krachtig wordt.



Ook immunologen van andere universiteiten reageren verheugd op de bevindingen. Deepta Bhattacharya van de University of Arizona schat op basis van de studie in dat een eventuele vervolgprik, een zogenoemde booster, alleen nodig zal zijn als bepaalde coronavarianten zullen opkomen waar de vaccins niet goed tegen werken. Van het simpelweg afnemen van immuniteit zal geen sprake zijn, zegt de immunoloog tegen The New York Times. "Ik zie dat gewoon niet gebeuren."

Hoe lang de vaccins precies bescherming zullen bieden tegen het coronavirus, valt ook na deze studie nog niet met zekerheid te zeggen. Het onderzoek zegt ook niets over de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca. Die werken op een andere manier dan de zogeheten mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech.

