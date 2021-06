Tanger: Man vermoordt doodzieke moeder en verwond broer met glazen fles

Een man heeft zaterdag zijn doodzieke moeder gedood met een glazen fles en heeft daarna twee andere familieleden verwondt.

Het incident gebeurde zaterdagavond in Mandar Jamil in de wijk Drissia in Tanger. Volgens omwonenden ontstond er onenigheid over de erfenis.

De 32-jarige verdachte stak zijn 61-jarige moeder op haar sterfbed alvorens hij tekeer ging op zijn tweelingbroer en zijn schoonzus, die tussenbeide probeerden te komen.

De zwaargewonde slachtoffers werden met spoed overgebracht naar het Mohammed-V ziekenhuis. De moeder overleed later aan haar verwondingen, de zoon verkeert in kritieke toestand en de schoonzus is buiten levensgevaar.

De verdachte is aangehouden, de politie onderzoekt de zaak.

© MAROKKO.NL 2021