Uber en FNV in rechtbank over rechten chauffeurs

Taxi-app Uber en FNV staan dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam in een zaak over de rechten van chauffeurs.

Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken. FNV wil dat er een einde aan die "schijnconstructie" komt. De bond eist al langer dat Uber de chauffeurs volgens de geldende cao betaalt. Volgens FNV zijn chauffeurs die via Uber ritten uitvoeren alleen op papier zelfstandige ondernemers. Uber zegt dat het overgrote deel van de chauffeurs juist zelfstandig wil zijn en dat zij de flexibiliteit die het bedrijf biedt goed vinden. FNV wil nu dat de rechter bepaalt of Uber een taxiwerkgever is of een techplatform. In november stuurde de bond al een sommatie met de eisen, maar Uber zou op voorhand hebben gezegd die niet in te willigen, aldus FNV Voor de rechter eist de bond ook dat de chauffeurs een nabetaling via de taxi-cao van Uber krijgen. Uber zegt ongeveer 4000 chauffeurs in Nederland te hebben. De zaak begint om 09.30 uur. © ANP 2021