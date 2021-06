Marengo-verdachte Saïd R. verzet zich nog altijd tegen uitlevering

Het is nog altijd onduidelijk wanneer Saïd R. , verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, vanuit Colombia aan Nederland wordt uitgeleverd.

R. verzet zich tegen zijn uitlevering, liet de officier van justitie dinsdag weten in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp tijdens een voorbereidende zitting in Marengo.

Omdat hij niet meewerkt aan de uitlevering, moet het hele proces doorlopen worden, aldus de officier. "Het verzoek ligt bij het hooggerechtshof. Helaas worden er geen uitspraken gedaan over hoelang het gaat duren."

Tot zijn arrestatie februari vorig jaar in een voorstad van Medellín wist hij jarenlang uit handen van de politie te blijven. Justitie beschouwt de 49-jarige R. als de rechterhand van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in Marengo. Ook Taghi was lang spoorloos; hij werd in december 2019 in Dubai opgepakt. Hij werd een paar dagen later al overgebracht naar Nederland.



Zeventien verdachten

R. werd tot februari dit jaar bijgestaan door de advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra. Zij hebben zich teruggetrokken en R. zit nu nog altijd zonder rechtsbijstand.

In Marengo staan zeventien verdachten terecht, inclusief R. en twee van zijn broers. Het proces draait om zes liquidaties en een aantal pogingen en voorbereidingen daartoe. De zaak wordt inmiddels inhoudelijk behandeld. Dinsdag is echter weer een voorbereidende zitting, waarin onder meer de voorlopige hechtenis van de verdachten die in de cel zitten, wordt getoetst.

© ANP 2021