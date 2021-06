Wereldwijd meer dan 3 miljard coronavaccins toegediend

Wereldwijd zijn tot dusver meer dan 3 miljard coronavaccins toegediend, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling.

De tempo waarin mensen worden geprikt versnelt. De laatste miljard prikken zijn binnen een maand tijd gezet.

Landen proberen zo veel mogelijk mensen snel te vaccineren nu er zorgen zijn vanwege de Delta-variant van het coronavirus. Deze is besmettelijker dan andere mutaties en heeft gezorgd voor een stijging van het aantal besmettingen in meerdere landen, waardoor eerder opgeheven coronamaatregelen weer worden ingevoerd.

In rijke landen zijn 79 doses toegediend per 100 inwoners, meldt AFP. Dat betekent echter niet dat 79 procent van de bevolking van die landen is ingeënt. De meeste coronavaccins bestaan voor betere bescherming uit twee doses.

In minder welvarende landen heeft 1 op de 100 inwoners een prik gehad. Om ervoor te zorgen dat ook daar mensen beschermd worden, delen steeds meer landen vaccins.

