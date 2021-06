Marokko: voorlopig geen extra coronamaatregelen rondom offerfeest Eid al-Adha

Het ziet er niet naar uit dat de coronamaatregelen in Marokko zullen worden aangescherpt rondom de vieringen van Eid al-Adha.

Toch waarschuwen experts in Marokko dat de autoriteiten striktere maatregelen zullen opleggen als men de huidige voorschriften blijft negeren.

In Marokko vreest men dat Eid al-Adha ook dit jaar zal worden overschaduwd door beperkende maatregelen om de verspreiding van met name de Delta-variant van het coronavirus te beteugelen.

In coronajaar 2020 werden in aanloop naar de religieuze feestdag meerdere maatregelen genomen. Zo werden veemarkten gesloten, werd interstedelijk verkeer aan banden gelegd en ging het Eid-gebed niet door. In bepaalde regio's gingen de stadsgrenzen op slot.



Desondanks markeerden de festiviteiten en familiebezoeken rondom Eid al-Adha vorig jaar de start van de tweede coronagolf in Marokko.

Dat scenario is ook dit jaar heel goed mogelijk, stelt Azzedine el Ibrahimi, lid van de coronacommissie van het zorgministerie. Hij benadrukt dat het land nog niet uit de gevarenzone is en dat het belangrijk blijft de huidige sanitaire voorschriften te blijven volgen, vooral omdat de vaccinatiedoelstellingen bij lange na nog niet behaald zijn.



Nu Marokko de grenzen weer heeft geopend en zich voorbereidt op de komst van miljoenen toeristen nemen ook de zorgen over de opmars van de Delta-variant toe. De COVID-19-mutatie, die in India werd ontdekt, zal eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen, verwacht de Europese gezondheidsinstantie ECDC in Stockholm.

De zeer besmettelijke virusmutatie zorgde de afgelopen dagen in meerdere landen voor aanscherping van de coronamaatregelen.

© MAROKKO.NL 2021