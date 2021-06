Inspectie: politie hackte in 2020 niet altijd volgens de regels

De politie voldeed vorig jaar niet altijd aan de gestelde voorwaarden bij het hacken van apparaten voor onderzoek. D

at staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zo is de automatische verslaglegging incompleet van alle hacks waarbij de politie in 2020 onderzoekshandelingen heeft verricht, zoals het opnemen van communicatie of het vastleggen van gegevens.

Ook is enkele keren een apparaat binnengedrongen waarvoor geen officiële toestemming was verleend. In 2019 waren er al mankementen bij de inzet van de hackbevoegdheid, maar verbeteringen zijn nog niet zichtbaar.

Dat is zorgelijk, vindt de Inspectie, en brengt risico's met zich mee.

